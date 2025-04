Orsi: “Napoli, basta dare alibi agli infortuni! Tutti li hanno…”

Nando Orsi, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare del Napoli e degli infortuni che ha subito durante la stagione. Ecco cosa ne pensa:

“Spinazzola sulla sinistra in avanti non mi ha impressionato, il calciatore ha bisogno di campo per incidere al meglio. Non so se contro il Torino Conte cambierà modulo, probabilmente sarebbe meglio schierare Raspadori e non Spinazzola in luogo di Neres. In ogni caso penso che dobbiamo finirla con tutti questi alibi. È un argomento che non regge, neanche quello delle assenze, se consideriamo che il Napoli nonostante queste è primo in classifica di che parliamo? Vuol dire che senza questi infortuni, che hanno avuto un po’ tutte le squadre, Inter compresa, il Napoli avrebbe 10 punti in più? Non credo. Quindi complimenti al Napoli che è primo… Il nervosismo di Conte non può che far bene alla squadra considerando la posizione del Napoli in serie A, tutta l’emergenza di cui si parla negli ultimi mesi non esiste considerando i punti guadagnati dagli azzurri nonostante le tante defezioni”.