Moser a KKN – ” Lotta Scudetto ? Ecco per chi tifo “

Francesco Moser, ex ciclista, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue dichiarazioni in merito alla lotta scudetto tra Napoli ed Inter:

“ Inter-Napoli? Siamo vicini alla resa dei conti, sono stato anche al ritiro del Napoli questa estate su in Trentino e ci vado ogni volta che posso. Ma io sono interista quindi tiferò per la mia squadra, ora sono pari e vedremo come andrà anche perché il calcio è sempre imprevedibile. Mancano ancora poche giornate, sarà una vera e propria volata finale. Da interista ovviamente spero che vinca l’Inter. “