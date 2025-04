Modugno: “Infortunio Neres, Raspadori favorito per una maglia da titolare”

Francesco Modugno, giornalista di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle ultime novità che arrivano da Castel Volturno. L’infortunio di David Neres, che rimarrà fuori forse fino a fine stagione, costringerà Antonio Conte a trovare delle nuove soluzioni per la squadra. Quella principale sembra essere l’inserimento dal primo minuto di Giacomo Raspadori.

“Con la lente d’ingrandimento anche Buongiorno, del quale si monitorano i progressi. Rafa Marin a Monza ha fatto il suo al debutto, ma la leadership di Buongiorno è indiscutibile, per giunta in una partita molto sentita contro il Torino. Siamo a metà settimana, cercheremo di capire. Conte è costretto a trovare un nuovo Napoli, senza Neres che è il calciatore che ti dà soluzioni differenti, qualità e assist. Il Napoli rischia di non averlo più fino a fine stagione, poi va rimesso in piedi in quanto a condizione clinica. Ci sono le soluzioni di Spinazzola e Okafor, ma soprattutto Raspadori. Sai di poter contare su di lui, può agire da sottopunta, in coppia con Lukaku. Si può parlare di 4-2-3-1 o 4-4-2, così come finito a Monza con McTominay che agisce da variabile. Questa squadra è piena di conoscenze grazie al lavoro di Conte e del suo staff che in piena emergenza è obbligato a trovare qualcosa di nuovo oppure vecchio”.