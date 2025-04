Marino a RNC – ” Sei io fossi Conte, avrei di che lamentarmi. Mercato di Gennaio completamente sbagliato “

Pierpaolo Marino, dirigente sportivo, è intervenuto ai microfoni di Napoli Radio Centrale. Di seguito le sue dichiarazioni:

” Quando si va in conferenza stampa bisognerebbe concordare quantomeno i tempi, e forse anche i temi. Certe cose non serve dirle con largo anticipo. Sono cose che tolgono e non aggiungono nulla a questa lotta scudetto. Ho sempre evidenziato che il Napoli a gennaio abbia sbagliato completamente tutto. Non può essere che non si raggiunga nessun obiettivo di mercato, soprattutto con una società organizzata e con un ds valido seppur giovane. Tanti errori, compreso quello di prendere Okafor all’ultimo secondo. Un giocatore non pronto. Se io fossi l’allenatore del Napoli avrei di che lamentarmi. Un’alternativa a Kvara o Neres andava sicuramente presa. Nel merito Conte ha ragione, ma non condivido la tempistica. “

” I campi? Si può fare qualsiasi tipo di teoria, ci sarebbero da spiegare tante cose. Quando ho fatto io i campi erano perfetti, anche se oggi non so in che condizioni sono. Di certo i campi vanno tenuti in buone condizioni. Ho i miei dubbi che questi infortuni possano essere dovuti ai campi. Se questi sono troppo duri in genere si va incontro a problemi ai tendini, situazioni un po’ diverse. “

” De Laurentiis? Penso che si stia comportando bene quest’anno. Non sta facendo quelle solite dichiarazioni che disturbavano l’ambiente. Sta parlando di questioni non tecniche. Immagino che sia arrabbiato, perché al di là del merito delle parole di Conte, che per certi versi può avere anche delle ragioni, però sui tempi di questi interventi ci sarebbe da ridire. “

“ Napoli a Monza? La prova non conta, chi se ne frega. Gli azzurri hanno vinto con il vero fuoriclasse del Napoli, perché McTominay sa fare bene sia la punta che il centrocampista. È stata vinta una partita difficilissima. Un testa a testa di questo tipo non si vede da anni. Inutile badare al gioco. Il risultato giustifica tutto e ora bisogna puntare solo a fare 5 vittorie, fregandosene del bel gioco. “