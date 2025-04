Il Mattino – ” Conte ha fatto un discorso preciso alla squadra: ecco cosa ha detto “

5 giornate al termine, primo posto a pari punti con l’Inter. Il Napoli si gioca tutto in questi ultimi istanti di un campionato bellissimo, avvincente ed entusiasmante per tutti i tifosi azzurri. Antonio Conte sa benissimo delle chance che ha il Napoli, e per questo sta facendo di tutto per raggiungere l’obbiettivo. A parlarne è l’edizione odierna de il Mattino, che ha svelato le dichiarazioni del mister alla squadra. Ecco un estratto dell’articolo:

” Il tecnico leccese che ha ritrovato la vetta e che non vuole assolutamente soffrire di vertigini ha fatto un discorso preciso alla squadra ieri pomeriggio alla ripresa della preparazione in vista della sfida con il Torino di domenica prossima al Maradona. L’imperativo è quello di isolarsi da tutto e tutti e concentrarsi sul finale di stagione dopo i sacrifici fatti dal gruppo per tutto il campionato e dopo avere riagguantato l’Inter al comando della massima serie. “