Iezzo: “Il Napoli deve stare attento alle insidie, partendo dal Torino”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Televomero per parlare del Napoli e del prossimo match. Ecco cosa ne pensa:

“Rafa Marin non ha fatto una grandissima prova a Monza. Bisogna dire che non ha minutaggio e non è facile non giocare per un anno intero e poi presentarti da titolare in una partita delicata. Va aiutato e potrà pian piano dimostrare quanto vale. In questo momento anche fare quadrato da parte dell’ambiente per farlo crescere può essere utile.

A oggi la rosa dell’Inter è quella che ha più qualità, il discorso è che in questo momento si cercano tutte le armi per destabilizzare. Il Napoli deve stare tranquillo e sereno, Conte sta cercando di tenere bassi gli entusiasmi. Vedo e sento molta euforia sul fatto che il Napoli abbia già vinto lo scudetto, e invece no, perché il Napoli deve giocarsi le partite, le squadre finora non stanno giocando un grandissimo calcio, ma bisogna stare attenti. Bisogna mantenere la calma e la tranquillità, restando concentrati nelle ultime partite, dove ci saranno sicuramente delle insidie.

Il problema al soleo, ovvero dietro al polpaccio, è molto fastidioso. I campi di Castel Volturno? Non è possibile che abbiano portato problemi al soleo. Si fa prevenzione per evitare gli infortuni, ma a volte ci sono annate che non si possono calcolare. Faccio un esempio, in Primavera, con il Benevento, sette giocatori si sono stirati ai flessori, non penso che ci sia un problema di preparazione, ma ci sono momenti in una stagione che possono capitare.

Mi aspetto un Torino aggressivo, anche nel 4-1-4-1 ti porta a chiudere molto gli spazi, il Napoli dev’essere veloce nel muovere la palla cercando le soluzioni tra le linee. Quello che sarà il rebus è se il Napoli giocherà con Raspadori, me lo aspetto, così come mi aspetto Spinazzola più basso come ha chiuso a Monza. Non avendo un esterno alto, sfrutterebbe gli inserimenti di McTominay e anche dello stesso Spinazzola che può creare superiorità numerica sull’esterno”.