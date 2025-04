Gds – ” Caos Inter – Roma, Inzaghi non si è sentito tutelato “

Ieri è stata una giornata caotica, a causa dell’indecisione della lega in merito all’organizzazione delle partite previste per questo weekend. Infatti, le partite inizialmente programmate per sabato, alla fine sono state slittate alla domenica e lunedì, dati i funerali di papa Francesco che si terranno proprio sabato. Ciò che ha creato caos è stata l’indecisione della lega, che ha cambiato tre volte la data della partita Inter – Roma. Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, con un focus in particolare dell’umore in casa Inter in merito a tutto questo. Ecco un estratto dell’articolo:

” Poi la riunione con squadra e società per tornare a domenica, anche dopo il crescendo di polemiche, per evitare di giocare sabato. In generale un senso di insoddisfazione diffuso, perché il tecnico non si è sentito tutelato a fondo. Questo balletto ha condizionato anche la preparazione della partita di oggi. Quando è sceso in campo nell’allenamento di ieri pomeriggio, per intendersi, era ancora viva l’ipotesi di un rinvio a maggio del match con la Roma. “