Gazzetta – Napoli-Torino, Buongiorno punta al ritorno in panchina

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive a proposito del recupero di Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli. Secondo quanto riportato, sarà difficcile vederlo anche solo tra i convocati in occasione della partita Napoli-Torino. C’è però la volontà di volerci provare fino all’ultimo.

“Alessandro Buongiorno vuole provarci, almeno per rientrare tra i convocati per la sfida contro il Toro. Per alleggerire un po’ la pressione di un’emergenza che c’è, anche se si cerca di non dargli troppo peso. Ma in difesa i giocatori sono contati dopo l’infortunio di Juan Jesus, che aveva sostituito Buongiorno fino a Bologna. Lì, poi JJ si è arreso alla sfortuna, lasciando spazio e Rafa Marin. Col Toro ci sarà ancora lo spagnolo, ma Buongiorno spera di poter andare in panchina”.