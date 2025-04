Ancora il soleo a colpire la stagione del Napoli.

Ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, secondo cui sarebbe stato ancora il solito muscolo ad intaccare il percorso degli azzurri in stagione. Questa volta è toccato di nuovo a Neres, l’attaccante ex Benfica che Conte aveva recuperato da qualche settimaan per il rush finale.