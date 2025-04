De Giuseppe a RNC – ” Dichiarazioni Conte ? Difficile che le sue parole possono disturbare. A Monza era nervoso… “

Alessio De Giuseppe, giornalista di Dazn, è intervenuto a Radio Napoli Centrale. Di seguito le sue dichiarazioni:

” È difficile commentare il rinvio di queste partite. Sono situazioni più grosse di noi ed è abbastanza normale che lo sport si fermi quando ci sono situazioni così grandi. “

” Napoli a Monza? Era fondamentale vincere. Conte ha la squadra in pugno e non penso che le sue parole possano disturbare l’ambiente. Capisco lo sfogo dell’allenatore perché su certi campi è difficile gestire i tifosi che urlano alle spalle. Conte era molto infastidito, e non è la prima volta che accade. “