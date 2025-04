CdS – Le tre mosse con cui De Laurentiis ha rianimato il Napoli incenerito del post scudetto

Aurelio De Laurentiis ha rianimato il Napoli. E lo ha fatto con tre mosse: l’ingaggio di Conte, l’arrivo di un Ds come Manna ed un mercato di circa 150 milioni. Una ricetta che potrebbe portare il secondo scudetto in tre anni all’ombra del Vesuvio. Ne scrive a tal proposito l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport.

“La creatura incenerita nel disgraziato anno post scudetto che ha rianimato in tre mosse: ingaggiando uno degli allenatori più bravi e vincenti del mondo del calcio (Conte); lasciando a lui la gestione completa della squadra; e affidando ancora al tecnico e a un direttore sportivo nuovo di zecca (Manna) la gestione del mercato. Et voilà: il Napoli sogna di conquistare il secondo scudetto in tre campionati. È primo, è possibile. E se è vero che gennaio ha creato vuoti importanti per strategie ineffi caci o sbagliate, lo è altrettanto che in estate De Laurentiis ha investito più o meno 150 milioni di euro senza il sostegno della Champions, assecondando pressoché l’intera gamma di obiettivi”.