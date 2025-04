Cds – ” Infortunio Neres, Conte valuta due modi per sostituirlo “

Maledetto soleo. Ancora una volta un giocatore del Napoli subisce un infortunio allo stesso muscolo. Antonio Conte dovrà fare a meno di David Neres praticamente per tutto il finale della stagione, e il mister leccese dovrà trovare di nuovo delle alternative efficaci per sopperire alla mancanza del brasiliano. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport, ecco un estratto dell’articolo:

“La prima è quella proposta a Monza ma anche in passato, ovvero Spinazzola ala offensiva, esterno alto nel tridente, con Olivera alle sue spalle. Un ruolo ricoperto spesso nel corso di questa stagione con il compito di affondare per il cross giocando con le sovrapposizioni del collega di fascia. L’altra idea, anche questa ormai consolidata, è l’impiego di Raspadori, decisivo a Monza con l’assist per McTominay. Con Jack alle spalle di Lukaku, il Napoli tornerebbe al 4-2-4 (4-4-2) di Venezia con McTominay che partiva da sinistra. “