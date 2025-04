Cds – ” Conte chiede investimenti, Adl risponde: ecco il budget per la prossimo calciomercato “

Antonio Conte è stato chiarissimo: lui allena per vincere, di conseguenza vuole una squadra vincente. E per costruire una squadra vincente, bisogna compare calciatori forti e adatti a reggere certe pressioni. Aurelio de Laurentiis sarebbe pronto a soddisfare le richieste del mister, ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Ecco un estratto dell’articolo:

” Conte ha ribadito anche sabato la necessità di investire per poter fronteggiare come si deve il ritorno in Champions e la tripla competizione con ambizioni di vittoria maggiori, ma a quanto pare De Laurentiis ha già previsto nuovi investimenti massicci sull’onda del tesoro costruito attraverso la cessione di Kvaratskhelia al PSG e la prossima di Osimhen. Altri 150 milioni, magari qualcosa in più. Si vedrà. Il Napoli sarà (ri)fatto dopo il campionato: ora c’è da scrivere il finale della storia. “