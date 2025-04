Cannavaro: “Non convinsi Benitez, ma non ho rimpianti”

Paolo Cannavaro, ex difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni del podcast di Decibel Bellini per parlare della sua carriera a Napoli. Ecco cosa ha dichiarato:

“Nella mia storia calcistica ho convinto tutti gli allenatori, tranne uno. Benitez. Poi sono stato costretto ad andare via. Ma oggi da allenatore dico che non ho rimorsi perché ora so che ci sono certe dinamiche. Ma quando sono andato via gli ho detto che mi è dispiaciuto non averlo convinto perché ho avuto davvero poche possibilità rispetto a quella che era stata fino a quel momento la mia carriera. Ma mi è dispiaciuto perché era Benitez, non solo perché stavo lasciando casa mia. Poi sapevo che andava rifondava la rosa e stavano arrivando giocatori dal Real Madrid. Si stava alzando il livello della squadra, era finita un’era”.