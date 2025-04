Alvino: “Bla, bla, bla. Inter-Roma di domenica unisca soluzione di buon senso

Carlo Alvino, giornalista, ha scritto un tweet a proposito del rinvio di Inter-Roma a domenica 27 aprile alle ore 15. In questo, considera come la scelta di spostare la gara originariamente programmata per il giorno antecedente e posticipata a causa dei funerali di Papa Francesco sia la più corretta.

“Bla,bla,bla. Numeri di telefono ed altre varie amenità. Chi si lamenta senza motivo affoga nel proprio strepitio. Unica soluzione di buon senso Inter-Roma domenica. Ogni ulteriore critica a questa decisione è un chiodo piantato nel nulla… da chi ha nulla da fare!”