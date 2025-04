L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro mercato in uscita del Napoli. Secondo il quotidiano, si conferma quale potrebbe essere la nuova destinazione di Victor Osimhen dopo il prestito al Galatasaray. Potrebbe infatti emergere un interesse concreto del Manchester United alla fine del campionato, con le parti che sembrano molto vicine. Si è già trovato un accordo di massima con il suo entourage per l’ingaggio, sapendo che basterà la clausola da 75 milioni valida solo per l’estero. Il trasferimento del nigeriano sarebbe facilitato se Rasmus Hojlund, poco apprezzato in Premier e desideroso di cambiare ambiente per un rilancio definitivo, facesse il percorso opposto.