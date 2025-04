Tmw-Caprile sarà riscattato dal Cagliari: la cifra

L’esperienza di Elia Caprile a Cagliari è stata positiva; il portiere italiano si è dimostrato fin da subito affidabile dando una mano alla squadra sarda con diverse parate decisive.

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il portiere di proprietà del Napoli sarà riscattato dalla squadra allenata da Nicola per una cifra intorno agli 8 milioni di euro per poi essere il portiere per le prossime stagioni dei rossoblu; la squadra del patron De Laurentiis destinerà la cifra per rinforzare principalmente il reparto difensivo.