Sky- Cresce l’ottimismo per il ritorno di Buongiorno

Migliorano le condizioni di Alessandro Buongiorno.

Il difensore ex Torino che è indisponibile a seguito di un infortunio, sta migliorando rapidamente secondo quanto riferito da Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport che ha fatto il punto sulla questione infortunati della squadra di mister Conte: “Oggi a Castel Volturno hanno aumentato i carichi di lavoro per il recupero di Alessandro Buongiorno, trapela un cauto ottimismo sulla possibilità di averlo già contro il Torino, la sua ex squadra, domenica sera. E’ importante alla luce del forfait di Juan Jesus: per lui campionato finito. Rafa Marin ha fatto bene all’esordio da titolare, ma per quello che si è visto, Buongiorno è un’altra cosa”.