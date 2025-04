Repubblica – Tifosi al settimo cielo: prevista invasione azzurra a Castel Volturno

Oggi il Napoli tornerà ad allenarsi dopo i due giorni di riposi concessi alla squadra da Antonio Conte. Come riporta Repubblica, è prevista un invasione da parte dei tifosi azzurri a Castel Volturno per supportare i calciatori e il mister. C’è grande entusiasmo in città dopo l’aggancio del primo posto e i sostenitori azzurri vogliono far sentire la vicinanza e la fiducia che ripongono nei loro beniamini e spingerli nell’impresa. Domenica è in programma al Maradona Napoli-Torino e come sempre ci sarà il tutto esaurito. Il destino è in mano al Napoli, che vincendole tutte si assicurerebbe quanto meno lo spareggio per lo Scudetto con i neroazzurri.