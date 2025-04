Il Napoli per l’erede di Kvaratskhelia sta seguendo diversi profili tra cui l’esterno del Lille Edon Zhegrova.

Secondo quanto riportato dalla stampa francese, il Lille avrebbe fissato il prezzo per il calciatore kosovaro, una intorno ai 25 milioni di euro; il calciatore attualmente infortunato era stato accostato al Napoli già nel mercato invernale ma non si è concretizzato il trasferimento per la ferma volontà del club francese.