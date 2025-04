L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha analizzato l’ipotesi di uno spareggio scudetto tra Inter e Napoli. Con entrambe le squadre a pari punti in cima alla classifica a cinque giornate dalla fine del campionato italiano, si discute la possibilità di un match decisivo. Ci sono molti dubbi, specialmente riguardo alla data. Da regolamento, la partita sarebbe secca: 90 minuti senza tempi supplementari, seguiti da rigori per determinare la squadra vincitrice del campionato. Attualmente, la data del possibile spareggio è incerta, poiché l’Inter potrebbe giocare la finale di Champions League il 31 maggio e dal 2 al 10 giugno ci sarà la finestra FIFA per le nazionali. In considerazione di questi impegni e ricordando l’incognita della finale di Champions per l’Inter, si prevede che lo spareggio potrebbe svolgersi nell’ultima settimana di maggio, dato che il campionato si chiuderà il 25 maggio.