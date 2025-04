Gazzetta dello Sport,Speciale deroga per Inter-Roma: si può giocare sabato sera

Il mondo dello sport nazionale si fermerà nella giornata di sabato 26 per onorare Papa Francesco nel giorno dei funerali del sommo Pontefice.

I match di Serie A, Serie B e LegaPro previsti nella giornata di sabato saranno posticipati ma secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport potrebbe esserci una speciale deroga per Inter-Roma in programma sabato; il match potrebbe giocarsi alle 20;45 per la necessità dei Nerazzurri che saranno impegnati mercoledì nell’andata della semifinale di Champions League contro il Barcellona.

Si prospetta che le Lega Serie A vada incontro alla squadra di Inzaghi.