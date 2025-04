Il Corriere dello Sport ha analizzato la situazione di Aurelio De Laurentiis, sottolineando come il Napoli sia di nuovo in testa alla Serie A a cinque giornate dalla fine. Antonio Conte sta facendo un ottimo lavoro, ma le sue dichiarazioni hanno creato scompiglio. De Laurentiis desidera evitare polemiche e discutere eventuali questioni solo alla fine della stagione. Per ora, è importante che tutti rimangano uniti per cercare di vincere lo Scudetto. L’atmosfera al Brianteo era elettrica, con i tifosi che sognano lo Scudetto. Tuttavia, le recenti dichiarazioni di Conte e le repliche di De Laurentiis non hanno giovato alla serenità dell’ambiente. Il Napoli deve restare compatto fino a fine stagione. L’unità è essenziale per raggiungere l’obiettivo comune. Attualmente, l’atmosfera generale merita un voto di 6,5.