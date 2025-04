L’edizione di oggi del Corriere dello Sport affronta un tema legato ad Antonio Conte. Il giornale riporta che Conte ha trascorso la Pasqua a Napoli, dichiarando di sentirsi a casa lì. Ha concesso ai suoi giocatori due giorni di riposo, prima di riprendere oggi con doppie sessioni di allenamento, mantenendo lo stesso impegno che ha caratterizzato l’inizio di stagione. Su quei campi di Castel Volturno, da rinnovare ma non determinanti per la vittoria dello scudetto, l’attenzione si è spostata dai giocatori a Conte stesso. Contro il Monza già retrocesso il Napoli ha faticato più del previsto per conquistare i tre punti. Potrebbe essere stata la tensione o forse la stanchezza ad influire sulla prestazione. Era stato più facile superare l’Empoli, ancora in corsa per la salvezza, nel turno precedente, mentre a Bologna furono momenti davvero difficili. La brillantezza sembra mancare, ma quello che conta ora sono i punti. L’assenza prolungata di Neres, che difficilmente tornerà in campo contro il Torino, riduce l’inventiva e l’efficacia della squadra. Allo stesso tempo, le assenze di Buongiorno, che potrebbe invece essere pronto contro il Torino, e Juan Jesus, la cui stagione è già conclusa, indeboliscono la difesa.