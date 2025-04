Zazzaroni a Mediaset – ” Se Conte andrà via dal Napoli, farà di sicuro questa scelta “

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha rilasciato delle dichiarazioni a ” Pressing “, trasmissione in onda sui canali Mediaset, dove ha espresso la sua opinione in merito alle recenti parole di Antonio Conte. Eccone un estratto:

” Conte è un ossessivo, tiene sempre alto il livello altrimenti non è vincente. Ha capito di avere una squadra inferiore e Juventus e Milan non l’hanno cercato. Tranne qualcuno che lo chiama ogni tanto ma lui non risponde. Non andrà via da Napoli il prossimo anno per un’altra panchina, piuttosto resterà fermo. “