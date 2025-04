Sky – Di Marzio: “McTominay pagato 25 milioni un affare; è la sua miglior stagione sul piano realizzativo”

Il giornalista Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, ha commentato l’acquisto di McTominay e le sue prestazioni in questa sua prima stagione in Italia: “McTominay? Pagato 25 + bonus, per un giocatore con quelle qualità e per i valori della Premier League non sono tantissimi soldi. Di solito giocatori di questo tipo costano 50-60 milioni solo nel mercato interno. L’anno scorso con lo United aveva chiuso a 10 gol totali tra tutte le competizioni, ora ha eguagliato il suo score personale. Questa è la sua miglior stagione di sempre a livello realizzativo e non è ancora finita“.