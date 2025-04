Saviano duro, post shock al gol del Bologna

Lo scrittore e giornalista Roberto Saviano, napoletano di fede azzurra, ha pubblicato sui suoi profili social un post tutt’altro che pasquale, al gol della vittoria del Bologna.

Il testo è un vero attacco alla società Inter: “Gool. Un gol contro la curva più ndranghetista del paese, contro una società l’Inter che ha fatto della sua ambiguità con i clan la sua cifra”.

Premesso che certi argomenti sono di dominio pubblico, di pertinenza della magistratura e riguardano la cronaca nera, l’uscita di Roberto sembra aver gettato benzina sul fuoco sul già concitato e teso testa a testa tra Inter e Napoli.

Purtroppo, come accade in questi casi, sono stati innumerevoli i commenti al post di Saviano, si va dalle indignate prese di posizione della stampa di fede nerazzurra, ai beceri, volgari e pericolosi commenti dei troppo leoni da tastiera, accomunati dal tifo avversario o dalla semplice antipatia per la città di Napoli.

Non abbiamo certo bisogno di ulteriori polemiche, riconduciamo questo tirato e imprevedibile finale di stagione ai soli fatti del campo.