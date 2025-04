Sabatini a Mediaset – ” Conte ? Sta mancando di rispetto a tutto l’ambiente Napoli ! “

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Pressing’, ed ha espresso la sua opinione in merito alle recenti dichiarazioni di Antonio Conte. Di seguito un estratto:

” Come prestazione ha fatto più bella figura l’Inter. Ha perso? Lo so, conosco il risultato, ma in rapporto all’avversario e alla stanchezza ha fatto una partita migliore di quella del Napoli. La costante dell’Inter però è che negli ultimi 20’ soffre da un po’ di tempo. “

” Conte? La cessione di Kvara sta diventando l’alibi di Conte per dire io vado via. Lui è ambizioso ed è giusto, ma manca un po’ di rispetto di chi è il suo datore di lavoro, dei giocatori, dei tifosi, sta benissimo a Napoli, sta facendo benissimo e nessuno dice il contrario. Kvara l’hanno ceduto, ma gli hanno già detto che verranno investiti tutti i soldi. E’ qualcosa di pretestuoso per il suo fondoschiena come dice lui, lo vuole appoggiare altrove. A Napoli dice non si possono fare delle cose, ma qualcuno le ha fatte. “

” Marin? Ieri, prima non aveva mai giocato. Spinazzola? Attaccante, ma c’era Raspadori che quando è entrato s’è visto un’altra squadra. Gli hanno venduto Kvara, ma diciamo anche di Buongiorno 40mln, McTominay regalato a 30mln, Lukaku 30, Neres altri 30, lo stesso Marin ecc... “