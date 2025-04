Pistocchi sui social – ” Brutta Inter a Bologna: stanca, lenta e imprecisa “

Maurizio Pistocchi, giornalista, ha commentato sul suo account X la partita tra Bologna e Inter. Di seguito un estratto:

” Con un gol in zona Orsolini al 93’40” il Bologna batte l’Inter e rilancia le sue ambizioni per il quarto posto. Partita senza grandi emozioni, ma le occasioni migliori sono tutte dei rossoblu: al 28’ Dallinga da due metri su assist di Ndoye non trova la porta, nella ripresa è Cambiaghi di testa a sbagliare da fovorevole posizione. L’Inter è stanca, lenta e imprecisa, si accontenta di difendere il pareggio, Inzaghi ci prova con i cambi, ma Bisseck appena entrato regala a Orsolini il pallone che non si può sbagliare. Vince il Bologna meritatamente, brutta Inter, spenta e imprecisa: il duello con il Napoli adesso è punto su punto. “