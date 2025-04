“Napoli, sempre in corsa”: Behrami sorprende tutti con le sue parole

Le parole di Valon Behrami, ex centrocampista di lungo corso e oggi voce tecnica di DAZN, accendono un riflettore importante sulla corsa Scudetto e, in particolare, su un Napoli che – a detta dello stesso Behrami – merita più credito di quanto si stia concedendo.

“Per la rosa che ha l’Inter, ci dovrebbe essere una differenza di 10 punti”, ha dichiarato Behrami. “Cosa che non è accaduta fin qui, con un Napoli sempre in corsa per la vittoria finale“.

Un’affermazione che fa riflettere, soprattutto se si guarda alla stagione partenopea, segnata da alti e bassi, ma anche da una tenacia che ha impedito agli azzurri di uscire completamente dai radar. Nonostante i punti lasciati per strada – e sono tanti – il Napoli ha saputo restare agganciato al treno delle prime, mostrando una mentalità che fa eco al carattere trasmesso in campo nella passata stagione, quella del trionfo.

Il dato più sorprendente è proprio quello sottolineato da Behrami: l’Inter, sulla carta e per profondità di rosa, avrebbe dovuto già scavare un solco importante. Invece, il Napoli – con le sue difficoltà, cambi di allenatore e qualche blackout di troppo – è ancora lì. Forse non in prima fila, ma con la convinzione di potersela giocare fino in fondo.

Behrami parla anche di “fallimento” in caso di mancata vittoria dell’Inter, ma nel sottotesto delle sue parole si legge anche un’altra verità: se il Napoli dovesse riuscire nel miracolo bis, sarebbe un’impresa clamorosa, quasi più epica di quella della passata stagione. E allora, forse, è il momento di tornare a credere in questo gruppo. Perché, tra tutte le difficoltà, il Napoli ha dimostrato una cosa: non mollare mai.