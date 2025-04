Matri a Mediaset – ” Conte si sfoga sempre sulle stesse cose” E Trevisani ribatte – ” Dichiarazioni evitabili ! “

Alessandro Matri, ex calciatore, ha rilasciato delle dichiarazioni a “Pressing “, programma in onda sui canali Mediaset, ed ha commentato le recenti parole di Antonio Conte. Di seguito un estratto:

” Conte parafulmine o mette le mani avanti ? Non vede progettualità, la cessione di Kvara la sta pagando. Gli hanno preso Okafor, poi s’è fatto male Neres e sta soffrendo tanto. Con Kvara lo Scudetto sarebbe più vicino, anche alla Juventus quando andò via cercava di aumentare la qualità per la Champions. Gli sfoghi sono sempre su questo, mancanza di progettualità anche se gli hanno fatto un grande mercato. Rabbia? Di rischiare di non vincere. Ma lui nella fatica che fai in allenamento allena anche la testa, lì per lì pensi solo che ci sta ammazzando, ti sfinisce, ma allena la tua testa e la squadra reagisce, non ha mollato infatti pur giocando male. ”

Riccardo Trevisani lo ha poi interrotto, dicendo: “Però se dici che voleva più qualità per la Champions e non vuole quella rosa, poi Allegri con quella rosa che lui non voleva, fa finale di Champions. La dichiarazione di Conte è evitabile, stai lottando per lo Scudetto, va tutto bene, perché fai quell’uscita?”.