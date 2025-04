Il Mattino – ” Manna è già al lavoro per soddisfare le richieste di Conte “

L’edizione odierna de il Mattino si è soffermata sulla situazione in casa Napoli, lato calciomercato. Infatti, secondo quanto riportato dal giornale, Giovanni Manna sarebbe già al lavoro per soddisfare le richieste di Antonio Conte. Di seguito un estratto dell’articolo:

” Conte ha avvertito da tempo che ha bisogno di almeno otto calciatori-top ed era certo che, viste le occasioni di gennaio, già qualcuno potesse arrivare al posto di Kvara. ‘Stiamo incontrando molti agenti’, dice Manna sul terreno di gioco del Monza. Per non perdere Conte, Manna si sta lanciando in missioni a Londra e in Spagna, alla ricerca dei nomi giusti che possano garantire il passo in avanti del progetto iniziato a giugno. “