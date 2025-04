Cesari a Mediaset – ” Rimessa laterale del Bologna da ripetere ? Il regolamento parla chiaro… “

Graziano Cesari, ex arbitro, è intervenuto nella trasmissione ” Pressing “, programma in onda sui canali Mediaset. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni in merito al discusso episodio della rimessa laterale in Bologna Inter:

” La regola 15 dice che in una rimessa laterale il pallone che esce si deve rimettere in gioco nel punto in cui lascia le linee perimetrali. Se non lo fai, la rimessa va all’altra squadra. In quell’occasione Lucumì raccoglie il pallone nel punto in cui era uscito, poi però lancia la palla a Miranda che si trova ad oltre 10 metri di distanza. Il regolamento non lo consente. Il quarto uomo era vicino, doveva accorgersene“.

” Poco dopo succede di nuovo: Miranda raccoglie il pallone e si sposta di ben 7 metri per la rimessa laterale. Non si tratta di pignoleria, è il regolamento: anche in Monza-Napoli l’arbitro La Penna ha fermato un calciatore del Monza che era avanzato troppo in occasione di un fallo laterale. “