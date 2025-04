Cds – ” Napoli: futuro delineato con Adl, che sancisce un patto “

L’edizione odierna del Corriere dello Sport si è soffermata sulle recenti dichiarazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Di seguito un estratto dell’articolo:

“ Stralciata, nel senso che il presidente non si cimenta in una discussione sul tema, ma l’effetto è rassicurante. Il futuro è delineato: «Io vado orgoglioso dei napoletani perché abbiamo fatto questo Napoli forte e muscoloso. Vi assicuro che nei prossimi anni ci divertiremo molto. Non è una promessa, è una realtà. L’abbiamo fatto per 20 anni e solo un’annata ci è riuscita male». Il presidente in attesa delle ultime cinque partite non si sbilancia sul mercato o altri aspetti tecnici e tattici. Un patto d’onore, però, lo sancisce. E riguarda il centro sportivo. “