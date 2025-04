Caressa a Sky – ” Sono curioso di vedere il Napoli in questo testa a testa con l’Inter. Conte ? Polemizza per un motivo “

Fabio Caressa, telecronista, nel corso di ” Sky Calcio Club ” ha parlato delle recenti dichiarazioni di Antonio Conte, eccone un estratto:

“Sono curioso di vedere se la squadra di Conte riuscirà a riprendere l’abbrivio di inizio stagione, perché questa sconfitta dell’Inter a Bologna porta tanto al Napoli, che tendenzialmente ha un calendario favorevole rispetto a quello dell’Inter, almeno sulla carta. Il tecnico del Napoli, intanto, fa polemiche e nemmeno tanto velate… Voleva che Kvaratskhelia restasse in azzurro. Dove si può migliorare questa squadra sul mercato? Qualcosa, secondo me, lo puoi fare per rinforzarlo dietro”.