Biasin a Mediaset – ” Conte ? Non sta facendo nulla di straordinario, lui ha il terrore di non vincere ! “

Fabrizio Biasin, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante “Pressing”, programma in onda sui canali Mediaset. Di seguito un estratto:

” L’Inter? Non trasformiamo le sconfitte in drammi. In meno di quattro giorni siamo passati dall’Inter epica che va in semifinale di Champions a una squadra stanca. Ora c’è un duello scudetto, perché il Napoli è stato bravissimo ma anche perché l’Inter ha giocato 15 partite in più. Altrimenti probabilmente avrebbe lo scudetto già in tasca. In questo momento l’Inter ha ancora la possibilità di vincere tutto, ci può stare una partita come questa. L’errore arbitrale di Bologna-Inter però potrebbe condizionare la stagione. Penso che Colombo sia il miglior arbitro italiano e da lui non me lo aspetto. “

” Non credo che Conte stia facendo qualcosa di straordinario, altrimenti cosa dovremmo dire di Spalletti che ha vinto lo scudetto con una squadra stravolta in estate? Antonio Conte è un tecnico fenomenale, non lo scopro io in questo momento, lo dice la sua carriera: ovunque va nella peggiore delle ipotesi arriva secondo e vince l’anno dopo, quindi è bravissimo, però ha una costante, questa cosa non la sta facendo solo a Napoli, l’ha sempre fatta. Lui ha il terrore di non riuscire a vincere e allora si prepara il terreno. In questo momento, con queste dichiarazioni lui è a posto, perchè se vince, ha vinto lui ed è un fenomeno, se non vince hanno perso loro perchè non gli hanno fatto la squadra ed è una cosa che fa sempre, non la fa solo adesso. “