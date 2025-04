Sky – Inzaghi: “Nervosismo sulla rimessa, bisognava essere più attenti”

Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky dopo la sconfitta per 1-0 contro il Bologna. Ecco le sue parole:

“C’è stato nervosismo per la rimessa laterale prima della rete, è stata battuta dodici-tredici metri più avanti. Oltre questo, bisognava essere più attenti sulla rimessa dell’1-0, siamo andati a saltare in due ed è sbagliato perchè bisognava saltare in uno, il pallone è andato su Orsolini e quindi siamo nervosi per questo.

Il direttore di gara ha fatto il possibile in una gara ricca di falli, ha arbitrato bene; ma il nervosismo è nato dal fatto che con quarto uomo e assistente posizionato bene, e una rimessa esce vicino ai miei piedi e si batte vicino l’area del Bologna con due persone là.. Ma non è un alibi. Bisognava essere sicuri e buttare via il pallone, senza prendere goal sul secondo palo”.