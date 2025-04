Rafa Marin a DAZN: “Mi piace tutto di Napoli, qui mi sento bene e sono felice”

Rafa Marin nel match di ieri contro il Monza è partito per la prima volta titolare in campionato; il centrale spagnolo non ha sfigurato senza far rimpiangere l’infortunato Buongiorno.

Al termine del match, ai microfoni di DAZN Rafa ha manifestato tutta la propria soddisfazione: “Sono davvero soddisfatto. Nel primo tempo ho dovuto adattarmi e trovare il giusto ritmo, visto che non avevo giocato molto. Nella seconda metà della partita, però, le cose sono andate decisamente meglio, anche se dalla metà del secondo tempo la fatica si è fatta sentire, non avendo ancora il ritmo giusto di gioco. Era fondamentale mantenere il possesso della palla ed evitare di rischiare con i contropiedi, poiché sapevamo che avrebbero cercato di giocare in quel modo. Fortunatamente, siamo riusciti a sbloccare il risultato con McTominay e, sebbene negli ultimi minuti ci sia stata un po’ di tensione, l’importante erano i tre punti. Mi piace tutto di Napoli: il mare, l’affetto dei tifosi e l’atmosfera che si respira nel calcio. Qui mi sento bene e sono felice”.