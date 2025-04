Milan – Atalanta: primo tempo a reti bianche

Si sta disputando al San Siro di Milano l’incontro tra le deluse Milan ed Atalanta.

Gara importante per l’Atalanta che – accantonati i sogni scudetto – deve guardarsi da Bologna e Juventus se vuole conservare il terzo posto e, soprattutto, per il Milan giunto probabilmente all’ultima chiamata per raggiungere un posto valido per disputare almeno la prossima Europe League.

Gara combattuta e piacevole. Al termine dei primi 45 minuti il risultato è ancora fermo sullo 0 a 0.

Occasioni da entrambe le parti: clamorosa quella nel finale di Jovic che gira da ottima posizioni di poco fuori.