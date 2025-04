McTominay ancora decisivo: Solo un centrocampista ha segnato più di lui. I dettagli

Dopo la super doppietta contro l’Empoli, McTominay risulta a conta decisivo e con un gran colpo di testa, sull’assist delizioso di Raspadori, decide il match col Monza portando il Napoli momentaneamente a pari punti con l’Inter.

Lo scozzese ha raggiunto quota 9 gol in campionato e sta per superare il suo record di 10 gol. Meglio di lui soltanto Reijnders a quota 10 gol ma di questo passo lo scozzese potrebbe raggiungerlo se non addirittura superarlo.

Bisogna sempre ricordare che McTominay, a differenza di Reijnders, svolge un ruolo da tuttocampista e dunque questo dato è ancor più importante rispetto a quello dell’olandese che invece svolge un ruolo prevalentemente offensivo.