L’ex arbitro Marelli: sulla rimessa il VAR non può intervenire

Continuano a far discutere le parole di Inzaghi dopo la sconfitta con il Bologna.

Sotto la lente di ingrandimento la prima rimessa laterale che ha iniziato l’azione che poi ha portato alla rete di Orsolini.

Di seguito il commento in merito dell’ex arbitro Marelli: “La prima rimessa è quella incriminata. Il pallone esce davanti alla panchina dell’Inter, la rimessa viene effettuata 13-14 metri davanti. Il guadagno è eccessivo, la rimessa successiva è invece del tutto regolare. Comunque il VAR su queste situazioni non può intervenire“.

Capita sempre che i giocatori “guadagnino” qualche metro in avanti per le rimesse ed i calci fermi in genere.

Quando ci si allontana troppo dal punto di battuta effettivo, o la posizione è potenzialmente pericolosa, solitamente l’arbitro fa rettificare prima di riprendere il gioco.

In questo caso non è intervenuto, ma c’è da dire che comunque il gioco è ripreso da centrocampo, in una zona ben lontana dalla porta difesa da Sommer.

Inzaghi ha lungamente protestato in campo. Dalle immagini di fine gara si vede l’arbitro Colombo accerchiato da gran parte degli interisti sul terreno di gioco.

Nervi tesi in casa nerazzurra, per questo finale emozionante.