“Testa calda” è il titolo scelto oggi in prima pagina dalla Gazzetta dello Sport. Il Napoli ha conquistato una vittoria importante nell’anticipo del sabato, superando il Monza per 1-0 grazie a un gol di McTominay al 27’ della ripresa. Con questo successo, la squadra di Antonio Conte raggiunge l’Inter in vetta alla classifica. Ora tocca ai nerazzurri di Inzaghi rispondere nella delicata trasferta al Dall’Ara contro il Bologna.