CdM-Critiche per diversi calciatori del Napoli

Il Napoli vince a Monza ma senza convincere.

La squadra allenata da mister Conte riesce ad espugnare il campo del Monza grazie al gol di Scott McTominay al minuto 27 del secondo tempo e raggiunge momentaneamente l’Inter in testa al campionato.

Nonostante la vittoria però piovono critiche per la prestazione opaca degli Azzurri ed il Corriere del Mezzogiorno non si è esentato dalle critiche: “In difesa un traballante ma dignitoso Rafa Marin. Si tira sui difensori. Gilmour si applica ma non rende (nel secondo sarà sostituito da Anguissa). Lobotka è decisamente in luna di miele, lo stesso Politano non è quello dei tempi migliori. Il solo Lukaku ha in mente la posta in gioco e il suo enorme valore. Uno si sarebbe aspettato un tentativo con Okafor, possibile che non regga nemmeno mezza partita? Non regge”.