L’edizione odierna di SportMediaset ha analizzato il futuro della panchina del Napoli se Antonio Conte deciderà di lasciare a fine stagione. Secondo il portale, Conte ha creato scalpore con le sue dichiarazioni prima della partita Monza-Napoli. Ed in caso di addio, Max Allegri sarebbe il principale candidato per prendere il posto di Conte. Rimango o vado via sembra riassumere i pensieri di Conte riguardo al suo futuro a Napoli. Un giorno appare impegnato con De Laurentiis nella costruzione della squadra per l’anno prossimo, il giorno dopo si esprime in conferenze stampa con dichiarazioni che fanno sospettare un possibile addio. Indipendentemente dalla sua decisione, la dirigenza azzurra vuole essere pronta. Il nome in pole position per succedere a Conte è Massimiliano Allegri. In una sorta di ritorno storico, l’ex allenatore della Juventus occuperebbe la stessa posizione tecnica che ha sostituito nel 2014 in bianconero. In casa Napoli si augurano di ottenere risultati simili. Allegri ha una serie di vantaggi che lo rendono un’attrattiva per De Laurentiis. Prima di tutto, Allegri è un aziendalista che non richiede troppo sul mercato e si adatta ai giocatori messi a disposizione, qualità molto apprezzata dal presidente. Inoltre, gode di ottimi rapporti con Manna, con cui ha già lavorato alla Juventus e che lo accoglierebbe favorevolmente nella nuova avventura. Max è anche libero dopo aver risolto il contratto con i bianconeri. Il suo ultimo stipendio era intorno ai 7,5 milioni all’anno più bonus, ma non rappresenta un ostacolo insormontabile, considerando che anche Conte percepisce una cifra simile.