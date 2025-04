Pedullà, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Youtube a proposito delle parole di Conte in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni: “Io so che i rapporti tra Conte e De Laurentiis continuano ad essere gelidi da settimane. Conte si è sentito tradito da Manna, da Kvara e dalla proprietà a gennaio. Il georgiano non è stato sostituito e il difensore centrale non è arrivato”.