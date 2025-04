Monza – Napoli: Ecco le formazioni ufficiali

Dopo la vittoria contro l’Empoli, il Napoli di Conte dovrà scendere in campo contro il Monza. La rosa partenopea dovrà ottenere una vittoria per poter andare a pari punti con l’Inter in vetta alla classifica che dovrà sfidare il Bologna domani alle 18:00 al dall’Ara.

Ecco le formazioni ufficiali di Monza – Napoli:

Monza (3-5-2): Turati, Pereira, Caldirola, Carboni, Birindelli, Castrovilli, Bianco, Akpa Akpro, Kyriakopoulos, Caprari, Mota. All Nesta

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera, Gilmour, Lobotka, McTominay, Politano, Spinazzola, Lukaku. All. Conte

I partenopei scenderanno in campo con Rafa Marin che giocherà la sua prima partita da titolare in Serie A mentre a centrocampo Conte sceglie ancora una volta Gilmour al posto di Anguissa. In attacco sarà Spinazzola a prendere il posto di Neres reduce da un infortunio.