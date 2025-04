Infortunio Neres, le ultime: quando rientrerà in campo?

David Neres si ferma di nuovo. Infortunatosi in allenamento, l’esterno sarà costretto a saltare il match di quest’oggi contro il Monza. Le informazioni sull’infortunio non sono però chiare: il comunicato della SSC Napoli parla di un risentimento muscolare, senza specificarne l’entità.

Secondo il Corriere dello Sport, pare al momento complicato riuscire a stimare i tempi del suo recupero in quanto un banale fastidio lo terrebbe fuori solo per il match contro i lombardi, mettendolo a disposizione del mister già per la gara in casa col Torino. Uno stiramento invece potrebbe costringerlo a tornare in campo anche tra più di un mese, quando mancherà poco al termine del campionato. Intanto, Neres partirà lo stesso con la squadra per Monza in segno di compattezza e solidità di squadra, proprio come vuole mister Conte.