L’edizione attuale della Gazzetta dello Sport ha dedicato un approfondimento alla stagione di Matteo Politano. Il Napoli affronterà il Monza alle ore 18 e Politano sarà titolare, rappresentando uno degli elementi cruciali nella squadra sotto la guida di Conte. Politano è il superstite del tridente vincitore del campionato, essendo l’unico rimasto tra i titolari. La separazione da Lozano, Osimhen e con Kvaratskhelia è avvenuta rapidamente, tuttavia a destra non ci sono cambiamenti. Politano continua a dominare la fascia. Ha partecipato a 31 partite su 32, dimostrandosi molto resiliente. Ai chilometri percorsi ha saputo unire i gol. Ha segnato contro Atalanta, Milan e proprio all’andata con il Monza. Con i brianzoli sembra avere una storia aperta, avendo già segnato l’anno precedente, ribaltando una partita che sembrava persa. E proprio in quell’occasione segnò una rete tra le più belle della scorsa stagione, forse la più spettacolare della sua carriera: una volée dalla distanza che ha colpito l’incrocio dei pali, raccogliendo gli applausi di tutti. Politano rimane un punto di riferimento: con 227 presenze, 34 gol, cinque anni e mezzo trascorsi a Napoli, mantiene intatta la voglia di sorprendere nuovamente affrontando l’ Inter e consolidando la sua posizione in Nazionale, recentemente riconquistata.