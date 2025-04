L’edizione di oggi del Corriere dello Sport ha fatto il punto sull’infortunio di David Neres. Secondo il quotidiano, il giocatore brasiliano si è nuovamente fermato e salterà la partita contro il Monza. La fascia sinistra sembra essere colpita da una maledizione sin dalla partenza di Kvaratskhelia. È incredibile ma vero. Dalla sfida contro la Juventus del 25 gennaio, si sono infortunati Olivera, Spinazzola dopo la trasferta contro la Roma, Neres una prima volta contro l’Udinese, e di nuovo Spinazzola durante un’amichevole. Ieri è toccato nuovamente a Neres fermarsi. Neanche venti giorni dal suo rientro dove aveva giocato contro Milan, Bologna, Empoli, e poi un nuovo stop. Conte non riesce a preparare o affrontare una partita con la squadra al completo dal 18 gennaio, quando affrontò l’Atalanta a Bergamo. Anche l’ultima vittoria fuori casa risale a tre mesi fa. Attualmente non è possibile stimare i tempi di recupero di Neres, poiché l’entità del problema non è ancora chiara. Il club ha comunicato che il giocatore sarà valutato nei prossimi giorni per stabilire quanto tempo ci vorrà e quante partite sarà costretto a saltare. Nel frattempo, oggi guarderà la prima delle sei sfide finali come spettatore.