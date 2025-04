L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto il punto sui tifosi azzurri presenti oggi a Monza. Secondo il quotidiano, non c’è divieto che tenga con i tifosi del Napoli, noti per essere presenti in tutte le regioni d’Italia. Saranno infatti oltre cinquemila i sostenitori azzurri che seguiranno la squadra all’U-Power Stadium di Monza. Questo avviene nonostante il divieto di trasferta imposto ai residenti in Campania, deciso dopo i disordini a Bologna. E’ difficile stimare il numero esatto delle presenze azzurre, ma una certezza c’è: il settore ospiti di 2.850 spettatori è tutto esaurito da tempo. Gli altri sostenitori del Napoli, residenti fuori Campania e per lo più al Nord e Centro Italia, saranno distribuiti negli altri settori dello stadio di Monza.